¿Cuál es la multa por estacionar en un lugar prohibido en Ecuador?

Los conductores no solo tienen obligaciones y responsabilidades cuando circulan por las vías, sino también cuando deben estacionar el auto en lugares permitidos.

Hacerlo en lugares prohibidos es más usual de lo que parece. En 2024, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dijo que esta fue la tercera infracción de tránsito más recurrente en Quito.

Solo de enero a junio de ese año, 19 895 conductores fueron sancionados.

¿Cuál es la multa? Esto se encuentra regulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 391, numeral cinco, que dice que se sancionará con el 10 % de un salario básico y reducción de tres puntos en la licencia a quienes:

Estacionen un vehículo en los sitios prohibidos por la ley o los reglamentos de tránsito; o que, sin derecho, estacione su vehículo en los espacios destinados a un uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres embarazadas; o estacione su vehículo obstaculizando rampas de acceso para discapacitados, puertas de garaje o zonas de circulación peatonal. En caso de que el conductor no se encuentre en el vehículo, este será trasladado a uno de los sitios de retención vehicular

Como el salario básico se aumenta cada año, en este 2025 la sanción pecuniaria corresponde a USD 47.

