Mujeres en busca de empleo son víctimas del "estafador de Durán"

Días después, cuando el hombre citó a la ciudadana a su primera jornada laboral, puso en marcha su truco.

"Él me rocogió por la gasolinera y me dijo que vayamos a firmar unas facturas a El Recreo. Me dijo que le regale una llamada porque no tenía saldo", relató la mujer.

"Me dijo que vaya a hacer firmar unas facturas donde su suegro y que lo espere. En ese lapso él iba a llamar a la señorita para decirle que íbamos a llegar tarde al trabajo", acotó.

Cuando la mujer regresó, el hombre ya no estaba y se había llevado su teléfono, entre otras pertenencias

- No es la única víctima -

Luego del robo, allegados de la mujer volvieron a contactar al estafador desde otro teléfono. Intentaron tenderle una trampa, pero no cayó.

"Débora" no ha sido la única víctima.

Asegura que otra compañera suya ha resultado afectada por las artimañas de este hombre, quien opera en los buses de transporte urbano dentro de Durán.

La Fiscalía ha confirmado que ya se han presentado denuncias sobre este caso y que está siendo investigado.