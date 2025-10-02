Una mujer fue herida en su pie con una varilla por encapuchados en Otavalo

<b>LEA: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/conaie-dialogos-gobiernos-lenin-moreno-guillermo-lasso-acuerdos-KB10220093 target=_blank>Los diálogos entre la Conaie y los gobiernos de Moreno y Lasso no dejaron acuerdos que perduren</a> Este jueves 2 de octubre se cumple el décimo primer día de paro nacional convocado por la <b>Conaie</b>.<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/paro-nacional-ecuador-dos-policias-retenidos-chimborazo-libertad-OB10225290 target=_blank></a>