Ecuador
02 oct 2025 , 15:58

Una mujer fue herida en su pie con una varilla por encapuchados en Otavalo

Grupos de encapuchados pinchaban las llantas de autos, motos y bicicletas que circulaban en el interior de Otavalo.

   
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción y Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Una mujer terminó con una varilla incrustada en su pie producto del ataque de un encapuchado cuando se movilizaba en su motocicleta en Otavalo, provincia de Imbabura, epicentro del paro nacional.

El hecho se produjo porque los habitantes del cantón intentaron pinchar la llanta de la moto, pero la terminaron hiriendo.

Un video divulgado en redes sociales muestra el momento de dolor de la joven. Otros ciudadanos se acercaron para brindarle ayuda. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos Otavalo le dieron atención médica.

LEA: Paro nacional | En las próximas horas se conocerá una resolución del Consejo Ampliado de la Conaie

Mujer herida en su pie con una varilla.
Mujer herida en su pie con una varilla. ( Redes sociales )

LEA: Los diálogos entre la Conaie y los gobiernos de Moreno y Lasso no dejaron acuerdos que perduren

Este jueves 2 de octubre se cumple el décimo primer día de paro nacional convocado por la Conaie. Las protestas se radicalizaron en Otavalo.

Grupos de encapuchados pinchaban las llantas de autos, motos y bicicletas que circulaban en el interior de Otavalo. Encendieron hogueras y colocaron piedras para impedir el paso

También obligaron a cerrar locales comerciales.

Otavalo se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones. Con cerca de 42 000 habitantes, el 67 % indígena, según el último censo, está a dos horas de Quito y media hora de Ibarra y otras ciudades del norte del país.

LEA: Paro nacional Ecuador | Los dos policías que fueron retenidos en Chimborazo ya están en libertad

Temas
motocicleta
paro nacional
mujer
herida
varillas
Paro Nacional Ecuador 2025
Imbabura
Otavalo
Noticias
Recomendadas