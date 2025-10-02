Una mujer fue herida en su pie con una varilla por encapuchados en Otavalo

Una mujer terminó con una varilla incrustada en su pie producto del ataque de un encapuchado cuando se movilizaba en su motocicleta en Otavalo, provincia de Imbabura, epicentro del paro nacional.

El hecho se produjo porque los habitantes del cantón intentaron pinchar la llanta de la moto, pero la terminaron hiriendo.

Un video divulgado en redes sociales muestra el momento de dolor de la joven. Otros ciudadanos se acercaron para brindarle ayuda. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos Otavalo le dieron atención médica.

