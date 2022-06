Movimiento indígena dice no a todas las propuestas de Lasso y advierte ir a Quito a sacarlo: "si no puede gobernar, ¡afuera!"

Y todos coincidieron en lo mismo: minimizaron las propuestas de Lasso, rechazaron su pedido de diálogo y advirtieron que lo derrocarán si no les da lo que ellos piden.

Por eso ratificaron que avanzarán desde varias comunidades y regiones del país a Quito para intensificar las manifestaciones . El estado de excepción no les da miedo, dijeron, más bien los fortalece, desafiaron.

Sobre el aumento del bono, Lema respondió: "¿acaso le estamos pidiendo? con cinco dólares no alcanza para el aceite, que está caro... Nuestra gente necesita un bono digno", pero no le puso un valor a lo que considera adecuado, ni propuso de dónde saldrían los fondos.

Ahora fue más desafiante: "le hemos dado 48 horas para que usted pueda responder. Pero usted ha decretado estado de excepción, eso no nos va a detener".

Llegó el turno de Samuel Lema , representante de la Feine, los indígenas evangélicos. El viernes ya no invocó a Dios para que ilumine a Lasso, como hizo el jueves, ni leyó un versículo de la Biblia.

Según este dirigente, ya están en "la última protesta" , de aquí no hay otra, y el objetivo lo corearon con megáfono: "Fuera Lasso, fuera".

Desde las calles de Quito se conectó Jatari Sarango , vicepresidente Fenocin, para decir que no le temen al uso progresivo de la fuerza que Lasso no dudará en aplicar si la protesta se torna más violenta.

"Si usted no puede gobernar, dé un paso al costado" , le aconsejó.

Dijo que subsidiar la úrea no resuelve el problema del agro e insistió, como el resto del movimiento, en que mejor les subsidien la gasolina.

"CINCO MIL DÓLARES NO ALCANZA PARA NADA"

Lema también criticó la oferta de duplicar el presupuesto para la educación intercultural bilingue. "¿y dónde quedan las becas? ¿y cómo queda la infraestructura?

Además le pareció insuficiente la oferta presidencial de dar créditos de $ 5.000 para los agricultores. "Con eso no podemos hacer nada, no avanza".

Y depués de tantos no, Lema reveló el más crucial: "no queremos diálogo, queremos respuestas, y estas que nos ha dado, no son viables".

Finalmente mandó un mensaje a Lasso: "ya la gente no le quiere escuchar, si no puede gobernar, ¡afuera!".