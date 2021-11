Ministro de Defensa descarta atentado al radar de Montecristi

El ministro de Defensa, Luis Hernández, descartó este viernes 12 de noviembre un atentado como la posible causa del daño al radar antinarcóticos instalado en el Cerro Montecristi, en la provincia de Manabí.

En declaraciones al medio digital La Posta, Hernández dijo que “es confirmado, no son explosivos, las investigaciones de la policía, los restos que fueron llevados al laboratorio no hay ningún vestigio... se descarta (la tesis del atentado). Ahora estamos en la tesis de que fue un falla, porque es el sistema de engranaje que rota”.

Aseveró que si el daño se produjo por una falla humana se aplicarán sanciones y destacó que ahora el espacio aéreo está siendo custodiado por varios radares en mar y tierra de la Armada y el Ejército.

De su lado, el presidente Guillermo Lasso pidió el “apoyo de buenos amigos como Estados Unidos, como Colombia y como España y de algunos otros buenos amigos del mundo, a los que necesitamos en este momento duro y difícil por lo que atraviesa en materia de seguridad Ecuador”.

El ministro Hernández sostuvo que ordenó una investigación independiente a cargo del Ministerio de Defensa "de tal manera que no haya ese falso compañerismo, no se va a ocultar nada y me preocuparé de que no me oculten nada”.

El radar, que entró en funcionamiento el 27 de octubre y dejó de andar el 7 de noviembre, custodiaba el espacio aéreo para neutralizar vuelos irregulares que durante años se desplazaron casi sin inconvenientes sobre Manabí, donde las autoridades han localizado y bloqueado más de 30 pistas aéreas clandestinas.