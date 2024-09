La auditoría de gestión al Plan de Expansión de la Generación, contenido en el Plan Maestro de Electricidad, se realizó en el Ministerio de Energía y Minas y otras entidades relacionadas.

El análisis se basó en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023 y reveló que la falta de gestión repercutió en el abastecimiento de energía eléctrica en el país.

El documento analizó cuatro componentes:

El primero guarda relación con la infraestructura existente del parque generador de electricidad y su aporte al Sistema Nacional Interconectado (SNI). En este caso, la auditoría reveló que el Plan Maestro 2018-2027 no incluyó información actualizada y consistente sobre la situación energética del país.

El Ministerio de Energía y Minas detalló 133 centrales como capacidad disponible para producción de electricidad, con una potencia de 7 177 Megavatios (MW). No obstante, el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) registró únicamente 124 centrales operativas, con capacidad de 6 976 MW, lo que ocasionó que no se cuente con información real del parque generador.

El segundo componente tiene que ver con los proyectos contemplados en el Plan de Expansión de la Generación que no entraron en operación. El informe de auditoría precisa que 14 proyectos (hidroeléctricos, térmicos y de energías renovables no convencionales) no se pusieron en marcha. La razón: no se definieron ni aprobaron políticas para el desarrollo, administración, seguimiento y gestión del Plan.

El tercer componente trata sobre los informes administrativos, técnicos y jurídicos, respecto del cumplimiento, reprogramación y eliminación de proyectos del Plan de Expansión de la Generación.

El cuarto hace referencia a los indicadores definidos para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, políticas, estrategias definidas en el Pan de Expansión, sobre lo que se evidenció una ausencia de lineamientos, políticas y normas técnicas, ocasionando que no se cuente con propuestas que contribuyan a la toma de decisiones para el desarrollo de los proyectos energéticos en los plazos establecidos en el Plan Maestro de Electricidad.