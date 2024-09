Un organismo de DD. HH. denuncia que militares están implicados en abuso sexual de reos

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denuncia al menos seis presuntos casos en los que militares habrían abusado sexualmente de personas privadas de la libertad. Según Billy Navarrete, director del CDH, estos casos habrían ocurrido desde que las Fuerzas Armadas se instalaron en las prisiones -en enero de 2024-, tras la disposición del presidente de la República, Daniel Noboa, de militarizar las cárceles en el marco del conflicto armado interno.

En una entrevista concedida a Ecuavisa.com, Navarrete señaló que la mayoría de casos tendría lugar en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil), el reclusorio más poblado del país.

El CDH, por ejemplo, patrocinó a una mujer transexual venezolana que fue detenida en agosto de 2023 junto a otras tres mujeres transexuales por un presunto delito de secuestro extorsivo. Ella salió de prisión en julio de 2024.

Alexis Jesús A. S. (nombre de pila de la denunciante) fue llevada a una prisión masculina. En un video proporcionado por la CDH, ella comenta que el año pasado, cuando las organizaciones criminales aún dominaban la penitenciaría, fue extorsionada y obligada a prostituirse por los jefes de las bandas.

Luego señala que, cuando los soldados llegaron a esa prisión, fue sometida a humillaciones. "Los militares siempre nos tomaban fotos para subirlas porque éramos un objeto de burla para ellos", señaló.

Y agrega un hecho en particular: cuando cuatro militares la encerraron en una especie de habitación y la violaron. "Me orinaron, me escupieron y un militar que tenía un tolete en sus manos se dispuso a meterlo en mi ano", confesó.