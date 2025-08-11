Ecuador
11 ago 2025 , 18:02

Migrantes ecuatorianos protagonizaron disturbios durante las celebraciones del 10 de Agosto en EE. UU.

Medios digitales informaron que hubo altercados en el desfile por el Primer Grito de la Independencia que se realizó en EE.UU. Un grupo de connacionales, en estado de ebriedad, se enfrentó a golpes con agentes de la Policía en Newark (Nueva Jersey).

   
    Imégenes de los incidentes reportados en EE. UU. ( Captura de pantalla )
Disturbios se registraron durante las fiestas por el Primer Grito de la Independencia, que se realizaron en el estado de Nueva Jersey en Estados Unidos. Medios digitales informaron que hubo altercados durante el desfile.

Al parecer, un grupo de connacionales, en estado de ebriedad, se enfrentó a golpes con agentes de la Policía en Newark, en medio de los eventos y los festivales que se realizaron por las fiestas del 10 de Agosto. Al final, hubo detenidos, el show fue cancelado y se abrieron procesos de deportación.

Esto ocurre en medio de la preoacupación, entre la comunidad de migrantes, por las fuertes políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump.

En lo que va de 2025, aproximadamente 4 600 migrantes indocumentados fueron arrestados por las redadas del servicio de inmigración y control de aduanas (ICE) en Nueva York, un aumento del 31 % frente a años anteriores.

El cuatro de cada 10 detenciones ocurrieron cerca de tribunales de inmigración, según datos de Organizaciones de Derechos Humanos que califican esta práctica como intimidatoria”.

El clima de persecución ha llevado a trabajadores indocumentados, entre ellos ecuatorianos, a reducir sus jornadas o cambiar sus empleos, lo cual afecta al flujo de remesas que envían a sus países.

