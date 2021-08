Médicos denuncian despidos del Hospital IESS Quito Sur

Médicos que fueron despedidos del Hospital IESS Quito Sur denuncian haber recibido la notificación de forma injusta. Mientras el Seguro Social asegura que esto es parte del plan de optimizar recursos para fortalecer la institución.

Nelly Machado es una de los 10 especialistas de la salud que fueron despedidos el pasado 31 de julio en el Hospital IESS Quito Sur, casa de salud que dese inicios de la pandemia fue declarada como hospital centinela para pacientes con COVID-19. Solicitan a las autoridades se revise todo el trabajo que han desempeñado dentro del hospital atendiendo a pacientes con COVID-19, algo que les permitiría acogerse a la Ley Humanitaria.

Por su parte, el IESS a través de un boletín de prensa dio a conocer que se optimiza recursos para fortalecer la institución y señala que finalizó 364 contratos de personal asignados a proyectos no ejecutados. Además, el proceso no se refiere a una simple desvinculación del personal, sino al resultado de una evaluación técnica de la estructura en que han permanecido posiciones que se generaron para proyectos que no se implementaron.

Ecuavisa solicitó una entrevista para conocer más detalles del tema, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta.