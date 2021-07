Más de 4 millones entre primeras y segundas dosis han sido aplicadas en Ecuador

A nivel nacional, más de 4 millones de vacunas, entre primeras y segundas dosis, han sido aplicadas. Las autoridades insisten en que se deben continuar con las medidas de bioseguridad, pues la vacuna no impide el contagio. Por ejemplo el caso de seis integrantes de una familia que se contagiaron de COVID-19, dos de ellos ya habían sido inmunizados.

Manteniendo el distanciamiento y con medidas de bioseguridad, Aracely recibe a Ecuavisa en el jardín de su casa. Ella tiene 70 años es hipertensa, recibió las dos dosis de vacuna y sin embargo está contagiada de COVID-19. Con ella vive su esposo de 80 años que también está vacunado, sus dos nietos , su hija y su yerno de 44 años. Aracely señala que se siente bien y con leves dolores de cabeza, aunque tiene una enfermedad preexistente, está consciente de que el haberse vacunado le salvó la vida.

Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha recalca que la población debe entender que la vacunación no impide que una persona se contagie y eso trae consecuencias. “El hecho de que usted se vacune no quiere decir que no se puede contagiar, la vacuna le salva la vida a usted, pero puede seguir contagiando a los demás”, comentó.

Álvarez recalca e insiste que las medidas de seguridad, como el uso de mascarilla y el distanciamiento sigue siendo el método más efectivo para evitar contagios