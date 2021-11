Más de 140 vehículos fueron retenidos este lunes por incumplir el Pico y Placa en Quito

Ya se aplican las sanciones para quienes incumplan el Pico y Placa en Quito. Solo en la mañana de este lunes más de 140 vehículos fueron retenidos por no acatar la disposición y aquí ni la policía se salva.

Algunos conductores molestos intentaban justificar su falta ante los agentes metropolitanos de tránsito que desarrollaron varios operativos en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, las sanciones se aplicaron, la retención del vehículo más la multa económica.

"La sanción es por primera vez el 15% de un salario básico, la segunda vez un 25% y la tercera vez el 50%. En todos los casos en la retención del vehículo", explicó Cecilia Vivanco, Jefa Unidad de Operaciones AMT.

Las autoridades recordaron que los horarios son desde las 5 hasta las 10 de la mañana y desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche.

"Indicándoles que las medidas de Pico y Placa no es lo mismo que 'Hoy No Circula'. Salvoconductos, credenciales ya no tienen vigencia para la restricción", agregó Vivanco.

Las excepciones son solo para los vehículos de las personas de la tercera edad y personas con discapacidad.