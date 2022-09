Elizabeth Otavalo: "Yo no me siento segura de que un policía investigue a otro policía"

Elizabeth Otavalo, madre de la abogada asesinada María Belén Bernal, quien fue vista por última vez en la Escuela Superior de la Policía Nacional, en Quito, pidió este martes 27 de septiembre, en el Pleno de la Asamblea Nacional, que los legisladores den seguimiento a la investigación penal sobre la muerte de la mujer.

"Yo no me siento segura que un policía investigue a otro policía. Yo no me siento segura de que las investigaciones sean reales", dijo Otavalo en el Parlamento.

La madre de Bernal narró el complicado camino que ha recorrido desde el 11 de septiembre, cuando desapareció la abogada, hasta ahora.

Por ejemplo, criticó a la Policía Nacional y Fiscalía General del Estado (FGE) por no haber ordenado la detención de Germán Cáceres, esposo de la fallecida abogada.

Otavalo dijo que Cáceres rindió versión en la FGE y ahí contó que había dejado a Bernal en la avenida Simón Bolívar, donde iba a tomar un taxi, y que esa fue la última vez que la vio.

Por otra parte, Elizabeth también criticó las operaciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la búsqueda de Bernal. Aseguró que recién una semana después se intensificó la pesquisa.

Aseveró que a la 01:00 del miércoles 21 de septiembre, una delegación de uniformados salió al cerro Casitagua, a 10 minutos de la Escuela Superior de Policía, en el noroccidente de Quito, y que ella fue informada después de esa operación.

"No me informaron que iban a ir. Fueron a la 01:00 y me dijeron que ya habían encontrado indicios reales", dijo hoy Otavalo.

Casi 12 horas después de ese mismo miércoles, el presidente de la República, Guillermo Lasso, confirmó que los restos hallados en Casitagua correspondían a Bernal.

Otavalo aseguró que no tiene ningún interés político en esta lucha y que lo único que desea "es la verdad".

Hasta las 15:00 de este martes se debatía en el Pleno de la Asamblea si el caso iba a ser indagado por la Comisión de Garantías Constitucionales o por una comisión pluripartidista