"A veces salta el sistema cuando hay más potencia. Tenemos un Coca Codo Sinclair que está muy alto; entonces, cuando viene Coca Codo Sinclair y entra (la energía de) Colombia me puede pasar eso. No es usual, no suele pasar eso, pero esta vez sí", comentó.

La autoridad señaló que en las siguientes horas habrá un comunicado sobre este suceso. Ejemplificó que lo sucedido es como "si se salte en una casa un breaker".

El apagón fue sorpresivo para habitantes de Quito, Portoviejo, Guayaquil, Durán, Daule y localidades de otras provincias, entre las 01:30 y las 04:00.