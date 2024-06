El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, no se presentará en Machala este sábado 15 de junio. El Municipio de la capital orense confirmó a Ecuavisa que el intérprete no vendrá a Ecuador. No precisaron los motivos.

Hasta el 4 de junio, el alcalde de Machala, Darío Macas, promocionó el concierto de Maluma en redes sociales. "No serán cuatro babies, sino más de 300 000 machaleños que celebraremos las fiestas de la Capital Bananera del Mundo", escribió el funcionario junto a un video.