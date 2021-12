Lo que debe saber sobre la obligatoriedad de la vacuna en Ecuador

AQUÍ ALGUNAS CLAVES :

1) Tras la declaratoria de obligatoriedad, ¿qué pasa si no me aplico las dosis?

El MSP ha definido que la vacuna es obligatoria. Sin embargo, la Cartera no aplica sanciones a los no inmunizados. Lo que ocurre es que el COE Nacional ha dispuesto que hay ciertas actividades no esenciales que deberían presentar el carné o certificados. Esto se hará en eventos, cines, museos y otros. Es una decisión del COE y se administrará a través de las intendencias y gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Ellos vigilarán su cumplimiento.

2) ¿Si no hay un cumplimiento habrá sanciones?

En el caso de incumplimiento en estos lugares, es decir, no se exija el certificado, esas entidades que prestan servicios públicos deberán ser sancionadas por las autoridades correspondientes; no los no vacunados.

Las intendencias y GADs son las responsables de hacer cumplir y aplicar la normativa definida por el COE Nacional.

3) ¿Desde cuándo se aplicará esta decisión?

La medida empezó a regir desde las 00:00 del pasado jueves 23 de diciembre.

4) ¿La medida de mostrar el carné es temporal?

Sí, está relacionada con el avance de la pandemia y la expansión de la variante Ómicron.

5) ¿Desde qué edad rigen los lineamientos de presentación del certificado?

Rigen desde los 12 años de edad. No se contempla a la población infantil por el menor riesgo.

6) ¿Más países han aplicado la misma medida?

Hay países europeos que han establecido disposiciones obligatorias.

En Unión Europea (UE) se ha establecido un ‘pasaporte verde’ para ingreso a restaurantes.

En Estados Unidos también hay estamentos que dicen que los trabajadores deben presentar este documento.