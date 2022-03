Llegan las donaciones para los damnificados por el aluvión en Sayausí

Voluntarios clasifican la gran cantidad de ropa donada para los damnificados, especialmente abrigos y colchas para soportar el clima frío en este sector rural de Cuenca.

Hasta el Centro Pastoral de Sayausí llega la ayuda, aunque existen otras necesidades para quienes se quedaron en la calle.

"Que nos colaboren con alimentos, y si alguien tiene la generosidad de donar quizás cilindros de gas, algunaestufas por las familias han perdido todo", así lo informó el párroco José María Guzmán.

Sin embargo, familias afectadas por el aluvión siguen aisladas en la zona montañosa porque el paso continúa bloqueado por toneladas de lodo y rocas.

Uno de los afectados, Carlos Jarama , indicó: "Hay mucha gente que está necesitando más arriba ayuda porque no pueden pasar, porque más arriba de Cerrocucho no hay paso y la gente no puede venir a recibir ayuda".

Cada mañana suben brigadistas para entregar agua, pues en este sitio, el fluido del líquido vital está suspendido por lo que se abastecen de tanqueros.

Además de la ayuda de entidades gubernamentales en la zona de la tragedia se sumó la empresa privada con medicina y asistencia a los afectados por los deslaves.

Para Daniel García, Concejal de Cuenca, organizar la ayuda y donaciones será clave para llegar a todos los damnificados.

"A eso también hay que decir que hay donaciones que están llegando al Municipio de Cuenca, también en las tenencias políticas de cada parroquia".

Hasta el momento solo se ha habilitado un paso para poder trasladar la ayuda humanitaria, pero no para el tráfico vehicular.