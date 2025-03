¿Ecuador tiene la tecnología para descontaminar de manera efectiva las aguas del derrame de petróleo?

Bedón explica que con estándares ambientales claros respecto a límites permisibles, criterios de calidad y no en base a resoluciones subjetivas respecto a cuáles son las afectaciones ambientales, con una determinación clara de qué es daño ambiental, cuándo podemos operar y cuándo no, seguramente ese dinero que se requiere para mantener en forma adecuada los productos llegará.

“Pero si usted tiene simplemente resoluciones abstractas respecto a lo que es o no es daño ambiental sin sustento jurídico técnico, seguramente la inversión extranjera dejará de venir y tendremos que seguir utilizando tecnología obsoleta que va a generar graves daños ambientales”, advierte.

En el país existen leyes y la tecnología para hacer frente al derrame de petróleo de manera efectiva, pero hace falta inversión que permita obtener los recursos económicos necesarios. Ecuavisa.com conversó con Marino Morikawa, reconocido científico peruano, quien habló sobre la tecnología para mitigar los daños ambientales y el cuidado de los ecosistemas.

Morikawa creó un proyecto al que denominó Reto 15 - Titicaca, que consistió en ir a la zona más contaminada del lado peruano llamada Espinal, porque en ese lugar hasta el día de hoy se drena el 100% de las aguas residuales de toda una ciudad. Ahí habitan más de 300 mil personas.

Ese proyecto lo hizo para demostrar la tecnología que tiene en su empresa TTT Grupo Morikawa y la carga contaminante. Por 15 días, como científico, pensó que si puede reducir un 3% es más que suficiente para demostrar que si se puede hacer un proyecto más grande. Contó que lo más maravilloso de esa experiencia fue que el 3% que pensaba reducir en 15 días por 24 horas se pudo reducir entre 40 al 77% de toda la carga contaminante.

“Imagínate un buen proyecto coordinado con el Gobierno, la sociedad y el sector privado en cuánto tiempo se va a poder recuperar, estoy seguro que en menos de dos años. Fue solo un proyecto piloto”, comentó.

Acerca de la tecnología para atender los desastres naturales, explicó que “lo más importante es que sea amable con la naturaleza, que no desordene el equilibrio ecosistémico y no se utilicen sustancias químicas que generen un efecto secundario. Mi tecnología se basa no solamente en la nanotecnología, sino también en la reducción de la carga contaminante con el uso de sustancias orgánicas y biológicas”.

Con respecto al daño que sufrieron los ríos Viche y Caple en Esmeraldas, que según expertos, murieron por la contaminación de petróleo. Morikawa indicó “no diría que se mató a los ríos. Yo diría que se los hirió y esa herida se puede curar. El tratamiento del agua contaminada es un proceso que se debe hacer de manera ordenada”.

