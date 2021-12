Largas filas en la Terminal Terrestre de Guayaquil para realizarse pruebas contra el COVID-19

Durante el día de ayer martes 29 de diciembre de 2021, cientos de personas acudieron a la convocatoria masiva en el Terminal Terrestre de Guayaquil, para realizarse pruebas gratuitas de antígeno, como parte de una estrategia implementada por el Municipio de la ciudad, ante el aumento de contagios de covid.

Así personal médico tomaba las muestras a cada uno de los asistentes, la mayoría con síntomas asociados al coronavirus.

Uno de ellos fue Ronald Moreno, quien acudió a realizarse una prueba de antígeno, pues cuenta que tiene algunos síntomas como "escalofrío y fiebre, espero que me puedan ayudar ver si no tengo o no. Tengo las dos vacunas". Pero la gran afluencia de personas complicó la atención, hubo aglomeraciones y las quejas llegaban, una tras otra.

Inicialmente, el Municipio habilitó cinco brigadas de atención gratuita, entre ellas la de la Terminal Terrestre. Sin embargo, el doctor Washington Alemán, director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del cabildo, reconoció que la convocatoria superó las expectativas por lo que tomarán acciones.

"Estamos intentando hacer ajustes para mejorar la demanda, 150 personas diarias, pero esto ha sobrepasado las expectativas", expresó Alemán.

Ante la alta demanda de pruebas, el Municipio tiene previsto anunciar hoy detalles de una nueva estrategia para combatir la llegada la variante ómicron a la ciudad.