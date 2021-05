La transportación informal crece por paro parcial de buses urbanos

Por la falta de buses urbanos, los ciudadanos en Guayaquil ahora se trasladan a sus destinos utilizando busetas, taxis o tricimotos. Esto como consecuencia de la paralización parcial del servicio de transporte dentro de la urbe, que empezó el viernes pasado.

Cristian Palma salió de su trabajo al mediodía y no pudo ir a su casa a tiempo, a las 12 del día ya no había buses urbanos laborando. Los andenes donde se estacionaban los buses, durante el paro parcial se han convertido en paradero de taxis, pero su precio no está al alcance de todos los usuarios.