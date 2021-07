La destitución de Jorge Yunda solo duró 11 días

Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, Jessica Jaramillo, abogada del Frente de Profesionales de Quito, dijo "por especialidad debe primar la resolución del TCE, eso lo señala la doctrina jurídica, no solo hemos demostrado que la Justicia es manipulable sino que es funcional a intereses. Quito no puede seguir entrampado entre esos intereses ajenos a la ciudad! ".