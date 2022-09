¿La consulta popular de Lasso es viable?

Otra pregunta que consideran importante es respecto a las reformas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Aguirre Castro no tiene dudas que esa pregunta tendrá el visto bueno de la Corte Constitucional .

¿Es viable un referendo o era oportuna una Constituyente?

El asambleísta Fernando Villavicencio afirma que sí era oportuno convocar a una Asamblea Constituyente. Dice que el texto redactado en Montecristi dejó deudas pendientes que deberían reformarse con una nueva Constitución.

La abogada Aguirre Castro cree que no era el momento de una propuesta de ese estilo porque no se trata de un cambio radical al texto; sino de reformas en asuntos específicos. Sin embargo, sí critica que no se haya realizado una socialización con diferentes grupos para que la propuesta del Gobierno tenga un respaldo abrupto.

Quintana también cree que no es oportuno cambiar la Constitución, dice que los errores que existen hay que corregir y que además no se convierte en viable al tener una Asamblea con mayoría de oposición.