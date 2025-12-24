Los juegos pirotécnicos puede afectar la salud de las mascotas: estas son las recomendaciones de los expertos

Mientras muchas personas disfrutan de los juegos pirotécnicos durante las festividades de fin de año, para otras la preocupación es constante, especialmente cuando se trata de sus mascotas.

El fuerte estruendo que provocan estos explosivos puede afectar seriamente la salud de perros y gatos, generando estrés, temblores, convulsiones e incluso, en casos extremos, la muerte.

Por esta razón, César Saavedra llevó a su pequeña Mila, una perrita schnauzer, a una clínica veterinaria para un baño preventivo. Sin embargo, indicó que durante las festividades toma varias precauciones en casa para evitar que su mascota se estrese por los fuertes ruidos provocados por la pirotecnia.

El especialista recalca que es importante acudir a un veterinario para realizar una evaluación oportuna y recibir indicaciones personalizadas, ya que no todos los animales responden de la misma forma ante los estallidos.

Entre las recomendaciones está sacar a las mascotas a caminar o correr desde tempranas horas, con el fin de que liberen energía y se mantengan más tranquilas durante la noche, cuando los estallidos se intensifican.

También se aconseja acondicionar una habitación alejada del ruido, con buena ventilación o climatización y, de ser posible, música suave que ayude a disminuir el impacto del sonido externo. Si el animal busca estar junto a su dueño, no debe ser apartado; acompañarlo con paciencia y transmitirle tranquilidad es fundamental.

Finalmente, los expertos recomiendan evitar regañar a las mascotas, ya que no se están portando mal, sino que están intentando sentirse a salvo.