Los juegos pirotécnicos puede afectar la salud de las mascotas: estas son las recomendaciones de los expertos

Mientras muchas personas disfrutan de los <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-2650-juegos-pirotecnicos-decomisados-local-centro-historico-CH10602088 target=_blank>juegos pirotécnicos</a> durante las festividades de fin de año, para otras la preocupación es constante, especialmente cuando se trata de sus mascotas. <b>Lea: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/pases-del-nino-tradicion-recorre-historia-fe-ecuador-GH10602589 target=_blank>Pases</a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/zonas-llovera-pese-altas-temperaturas-hasta-25-diciembre-navidad-DH10601637 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b>