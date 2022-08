Jorge Yunda no podrá candidatizarse a la Alcaldía de Quito en las elecciones del 2023

"La democracia en el país no existe, entre gallos y media noche y en fin de semana me han quitado mi derecho a ser candidato pero le han quitado al pueblo el derecho a elegir, gracias Quito por el respaldo".

Cuantos intereses estaban en juego si me dejaban ser candidato, la democracia en el país no existe, entre gallos y media noche y en fin de semana me han quitado mi derecho a ser candidato pero le han quitado al pueblo el derecho a elegir, gracias Quito por el respaldo. pic.twitter.com/mjSBa5ybZd

¿Cómo inició el proceso? Ricardo Hernández, abogado del hoy alcalde Santiago Guarderas, denunció por infracción electoral a Yunda a mediados del año pasado.

Luego, la defensa del exalcalde recusó en varias oportunidades a los jueces del TCE mientras corrían los plazos para que se inscriban las candidaturas a las concejalías, prefecturas y alcaldías a escala nacional -según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE)- del 20 de agosto al 22 de septiembre del 2022.

Si en ese periodo el Tribunal Contencioso Electoral no resolvía la causa, Yunda podía inscribirse y su caso tenía que analizarse nuevamente luego de que finalicen los comicios el 5 de febrero de 2023. No obstante, con la decisión de hoy, eso ya no puede darse porque Yunda no goza de derechos políticos.

Él oficializó su candidatura para la Alcaldía de Quito, el 3 de agosto, tras las elecciones primarias realizadas por los movimientos que conforman la alianza Juntos por la Gente: Pachakutik, Pueblo Igualdad Democracia (PID) y Mover (antes Alianza PAIS).

También es investigado por presunto peculado en la adquisición de pruebas PCR para covid-19 durante la emergencia sanitaria.