Italia lanza programa de migración circular para ecuatorianos con 255 contratos temporales

Un total de 255 ecuatorianos serán contratados, de manera temporal, por periodos de hasta un año en Italia como parte de la primera edición del programa de migración circular acordado entre los gobiernos de ambos países, presentado este lunes en Quito. El programa de migración circular lanzado por Italia es similar al que Ecuador ya desarrolla con España desde hace varios años, donde cientos de ecuatorianos han viajado para realizar trabajos temporales en empresas españolas como cosechas agrícolas y salvavidas en piscinas y playas, con el compromiso de retornar al país de origen. Una vez de regreso en Ecuador, los beneficiarios del programa pueden optar a nuevos empleos del programa que se ofrecen en el país europeo, a fin de propiciar una migración "transparente y ordenada" y generar ingresos en las familias ecuatorianas. Le puede interesar: Italia y Ecuador firman un acuerdo migratorio para impulsar la movilidad legal

Empleos en salud y mecánica industrial

En el caso de Italia, las 255 vacantes de trabajo temporal en empresas italianas serán para profesionales de salud y mecánica industrial, cuyo proceso de selección ya ha comenzado, donde se escogerán a quienes cumplan con el perfil y aprendan italiano con apoyo de la Embajada de Italia. Aunque la Cancillería no ha precisado oficialmente cuantos ecuatorianos viajarán en el primer grupo a Italia, cuándo o a qué ciudades, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, especificó durante el acto de presentación del programa que se trata de profesionales de enfermería. En el evento estuvieron 25 beneficiarios, entre ellos, Claudia Ibarra, quien dijo que la enfermería "representa la capacidad de brindar atención humanizada, de calidez y calidad en circunstancias complejas", y eso la convierte en una profesión "admirable". Le puede interesar: Desde el 20 de mayo, los ecuatorianos tendrán nuevas opciones legales para trabajar en España

Procedimiento de admisión

Los interesados deben ingresar al portal de la Cancillería, acceder a la página de empleo y aplicar. Los ministerios de Exteriores y de Trabajo acompañan al postulante en el proceso y las entrevistas con las empresas, entre otros temas. Según el embajador de Italia, Giovanni Davoli, los contratos son de un año renovable, dependiendo de las empresas y "la voluntad del trabajador". Davoli comentó que su país emite cada tres años el Decreto Flussi para "organizar los flujos de trabajadores que llegarán" y señaló que hay una docena de países prioritarios, entre ellos Ecuador, el primer latinoamericano incluido. Le puede interesar: Italia dará cerca de 500 000 visas de trabajo a ciudadanos no europeos entre 2026 y 2028

Primer latino en Decreto Flussi