Según Progen , la instalación de esos generadores iniciará el 15 de diciembre y espera que en la tercera semana de ese mes empiecen las primeras pruebas y aún no confirman la fecha para entregar energía comercial al país. Claudio Otero , aseguramiento y control Progen, indicó:

Lo que ya está listo son las plataformas donde colocarán los motores, una obra civil que tiene un avance del 92%, pues falta que culminen la sala de control y los tres tanques para almacenar 300 mil galones de diesel.

Está previsto que en los próximos días arriben otros 6 generadores más para completar los 29, que juntos entregarán hasta 100 megavatios para el sistema nacional de electricidad, a pesar de que el 30 de noviembre venció el plazo para que esos equipos entren en funcionamiento.

Mientras en la termoeléctrica Quevedo, dos en la provincia de los Ríos, la obra civil tiene un avance del 90%, pero los 20 generadores que deben instalarse en esa central, siguen almacenados en Tampa, Florida, en Estados Unidos. Progen en un comunicado anunció que aún no los van a enviar porque la Corporación Eléctrica del Ecuador, no ha pagado el 70% del anticipo de ese proyecto. Esa entidad no se ha pronunciado el respecto: