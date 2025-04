El 80 % de escuelas en Costa y Galápagos requiere reparaciones a una semana del regreso a clases, según la UNE

A tan solo una semana del inicio de clases en el régimen Costa y Galápagos, más de 7 000 unidades educativas públicas requieren mantenimiento urgente, según datos de la Unión Nacional de Educadores (UNE). Filtraciones, muros colapsados y aulas dañadas por el invierno son algunos de los problemas que afectan a los planteles.

En la Escuela Fiscal Jaime Hurtado Gonzales, en el cantón Durán (Guayas), las canchas, áreas de juegos, bancas, baños y varias aulas —que deberían estar listas para recibir a cerca de 1 000 estudiantes— permanecen inundadas y deterioradas.

Lea también: 44 personas han fallecido por las lluvias desde enero de 2025, en Ecuador

Un recorrido por algunas de las 9 400 instituciones fiscales de la Costa y Galápagos permite constatar el impacto de la temporada invernal en la infraestructura escolar.

La UNE calcula que el 80 % de los establecimientos, es decir, al menos 7 520 escuelas y colegios, necesitan reparaciones urgentes.

Provincias como Guayas, Manabí y Los Ríos registran daños significativos. En el Distrito 4 de Educación, que abarca Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, 187 escuelas han reportado filtraciones, goteras y colapso de muros. En Los Ríos, al menos 37 planteles presentan afectaciones.

En algunos casos, los daños son graves. Por ejemplo, en la Unidad Educativa Francisco Campo Coello, en el recinto Concepción, del cantón Baba, el patio continúa cubierto de lodo tras haber sido utilizado como albergue. A esta situación se suma el deterioro acumulado por años de falta de mantenimiento, según han señalado padres de familia y docentes.

Revise además: Régimen Costa-Galápagos | Así será el cronograma de matriculación para escuelas fiscales en 2025-2026

Frente a la falta de respuestas oficiales, los padres de familia y maestros han organizado mingas y recolectas para adecuar los espacios educativos.

"No es suficiente, no invierten en el mantenimiento, esto no es de ahora. El año pasado hasta recortaron el presupuesto", denunció Gabriela Menéndez, presidenta de la UNE en Guayas. Mientras tanto, 2,3 millones de estudiantes se preparan para regresar a clases en medio de estas dificultades.