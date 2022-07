Indígenas de Sarayaku festejan los 10 años de la sentencia a su favor en la Corte IDH

Aquella sentencia, emitida en 2012, supuso un punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas al dictaminar que, en el caso de Sarayaku, habían sido vulnerados por el Estado ecuatoriano al no consultar a la comunidad si estaba de acuerdo con que se hiciera exploraciones petroleras en sus tierras.

Sentencia todavía incumplida

Sin embargo, pese a que ya han pasado diez años de la publicación de la sentencia, Sarayaku sigue sin poder descansar y mantiene su pulso judicial, ahora para lograr que se cumplan los dos principales puntos del fallo que siguen sin acatarse.

El primero es el retiro de aproximadamente 1 400 kilos de pentolita, un explosivo que aún permanece enterrado en algunos puntos de la comunidad tras haber sido dejado allí por la petrolera como parte de sus actividades de exploración.

El segundo es "la realización de una normativa legal que garantice una efectiva consulta previa, libre, informada y consentida para realizar cualquier proyecto dentro de los territorios indígenas, que tampoco ha sido cumplido", según advirtió a EFE el presidente de Sarayaku, Túpac Amaru Viteri Gualinga.

"Para nosotros no hay una garantía de no repetición mientras estos dos puntos importantes dentro de la sentencia no estén cumplidos", agregó el líder de la comunidad kichwa de Sarayaku.