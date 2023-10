Las causas del incendio aún no han sido determinadas, pero las autoridades recomendaron no sobrecargar los circuitos eléctricos, no conectar demasiados dispositivos en una sola toma de corriente y asegurarse de que los cables eléctricos estén en buen estado.

"Revise constantemente las instalaciones de gas en las casas (no use tuberías rotas o dañadas), además, tome precauciones al almacenar líquidos inflamables y mantenga los encendedores y fósforos fuera del alcance de los niños", añadieron como parte de las recomendaciones.

LEA: Ecuatoriana falleció en incendio en España y dejó un audio de despedida: "Mami, la amo, voy a morir"