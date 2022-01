Incautan gran cantidad de medicina natural, sin registro sanitario y caducada en Carchi

Incautan gran cantidad de medicina natural, sin registro sanitario y caducada, que estaba siendo comercializada en la provincia del Carchi. Estos productos estaban valorados en 150 mil dólares.

Tras cinco allanamientos ejecutados en la ciudad de Tulcán, en la frontera con Colombia, personal de la Unidad Nacional de Delitos Aduaneros de la Policía en conjunto con la Fiscalía y la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria descubrió gran cantidad de medicina natural que habría ingresado al país, como contrabando.

Varios de estos productos que estaban en exhibición al público ya estaban caducados y además no contaban con registro sanitario. Son miles de jarabes, además de colirios, plantas medicinales procesadas, incluso se encontraron botellones que contenían un líquido que aún no se ha determinado.

La Policía informó que todos estos productos ingresan y salen como contrabando bajo la modalidad de hormiga.

"Estas son internadas de forma ilegal, pasan por cualquier de los 38 pasos no autorizados de Carchi, una vez internados pretenden ser comercializados a precios de competencia de la industria ecuatoriana", comentó Andrés Álvarez, jefe de la Unidad Nacional de Delitos Aduaneros.

A las autoridades, además les preocupa que estos insumos se vendían a la población sin medir las consecuencias de sus efectos.

"Los productos son de procedencia peruana, cubana. Por ejemplo, son un sin número de colirios que no tienen registro sanitario ecuatoriano. No es apto para consumo porque no garantiza que no le va a causar un daño a la salud”, dijo Marlon Valencia, analista zonal de Arcsa.

En total, fueron 150 variedades de productos de medicina natural incautados. Además, en el operativo también decomisaron cigarrillos y licor de contrabando.