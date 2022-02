Iglesia ecuatoriana recibirá campana "La voz de los no nacidos" del papa

La Arquidiócesis de Guayaquil tiene previsto recibir este sábado en la catedral San Pedro Apóstol la denominada campana "La voz de los no nacidos", bendecida recientemente por el papa Francisco y con la que iniciará una campaña contra el aborto en Ecuador.

La acogida oficial de la misma se llevará a cabo en una misa solemne en horas de la mañana, antes de que arranque una campaña que recorrerá el país "despertando la conciencia de todos los ecuatorianos en favor de la cultura de la vida", reza un comunicado difundido este jueves por la Arquidiócesis guayaquileña.

El pasado 27 de octubre, el pontífice bendijo la campana en los patios del Vaticano antes de su acostumbrada audiencia general de los días miércoles.

La campaña que tiene previsto adelantar la Iglesia Católica ecuatoriana se produce en momentos en los que la Asamblea Nacional (Parlamento) debate un proyecto de ley para regular el aborto por violación, despenalizado por la Corte Constitucional en abril de 2021.

Hasta entonces, en Ecuador el aborto estaba permitido únicamente en casos en que la vida de la mujer corra peligro o por violación de discapacitadas.

"Por eso, la campana "La voz de los no nacidos" llega en el momento preciso para despertar las conciencias de los ecuatorianos y recordarnos a todos la necesidad de defender el don de la vida humana que es inalienable en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural", indica el documento de la Arquidiócesis.

La campana, de más de una tonelada de peso, es de bronce macizo y está grabada con varios símbolos teológicos.

"Dos códigos genéticos que simbolizan al padre y a la madre; la ecografía de un niño concebido junto a dos querubines que lo guardan; la frase del profeta Jeremías "Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía", precisa.

También contiene la talla de dos tablas de piedra que simbolizan los 10 Mandamientos; la frase de Jesucristo "no penséis que he venido a abolirla ley"; la del quinto mandamiento "no matarás", dos manos que sostienen un corazón con los escudos de Polonia y Ecuador y finalmente la frase: "Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, ¡A toda vida humana!", del evangelio de la vida de San Juan Pablo II.

Después de la eucaristía, este sábado está previsto que arranque una caminata con la también conocida como "Campana de la vida" hasta la Plaza San Francisco antes de retornar a la catedral.

Al bendecir este símbolo el papa Francisco deseó "que su sonido anuncie al mundo el evangelio de la vida, despierte la conciencia de las personas y recuerde la voz de los no nacidos. Encomiendo a la oración de ustedes la vida de cada niño concebido".

La Campana de "La voz de los no nacidos" es iniciativa de la Fundación polaca Sí a la Vida, la empresa polaca fabricante de la campana Jan Felczynski, un grupo de fieles liderados por el monseñor Giovanni Battista (obispo auxiliar de Guayaquil en funciones) y la empresa Citikold, encargada custodiar su traslado de Europa a Ecuador.

El primer recorrido de la emblemática campana será anunciado al final de la misa de recepción, que será transmitida por los canales oficiales en redes sociales de la Arquidiócesis de Guayaquil. EFE