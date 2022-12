Hospitales en Quito están al límite por niños con enfermedades respiratorias

A las casas de salud en Quito continúan llegando cientos de niños con enfermedades respiratorias, incluso algunos padres piden ayuda por redes sociales para conseguir una cama para hospitalización.

Desde los gremios aseguran que la virtualidad y campañas masivas de vacunación ayudarían a descongestionar las casas de salud. Mientras sigue a la espera la convocatoria del COE Nacional por el tema.

Son imágenes que se repiten, en la mayoría de los hospitales de Quito se ven niños enfermos y padres en busca de atención. Esto hace que en muchos se adecuen nuevas áreas ante la gran demanda de pacientes, por ejemplo, en el hospital del IESS Quito Sur pasaron de tener 64 a 140.

Jesenia Tapia tiene a sus dos hijos enfermos. "Es preocupante porque los niños no pueden ni dormir con la tos; se ahogan. Por eso buscamos soluciones, pero no las tenemos. Demoramos más de 2 o 3 horas para que nos digan que no tienen nada".

Todos llegan con enfermedades respiratorias que en algunos casos los llevan a terapia intensiva en donde por ahora no quedan espacios, por lo que muchos padres optan por buscar camas hasta por redes sociales.

Esta situación preocupa a los gremios médicos que aseguran que el gobierno debe tomar medidas urgentes que ayuden a descongestionar los hospitales.

"En todos los países latinoamericanos se está dando la virtualidad hasta que la cifra de infectividad vayan bajando en cada uno de los países. Este es un tema clave", comentó Santiago Carrasco, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina.

Por otro lado, otros expertos dicen que es urgente una campaña masiva de vacunación, mientras aún se espera que el ministro de Salud, José Ruales, convoce al COE Nacional por la situación sanitaria del país. El presidente del organismo Juan zapata aseguró que por ahora no ha recibido una petición para tratar el tema .