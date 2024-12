El Ministerio de Energía divulgó los horarios de cortes de luz a escala nacional del lunes 16 al jueves 19 de diciembre. Los racionamientos energéticos serán de dos horas.

El Gobierno prometió que el sector residencial ya no tendrá apagones desde el 20 de diciembre. No obstante, se prevé no abastecer de energía al sector industrial de Alto Voltaje 1 y Alto Voltaje 2 durante 15 días.

Los industriales creen que si se aplica la decisión terminarán cargando el peso del ofrecimiento presidencial que, como están las cosas, favorecería el consumo del sector residencial.

