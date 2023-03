El ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique, reiteró un "rotundo no" del país a recibir los hipopótamos que Colombia analiza enviar a otras naciones, tras haberse reproducido por decenas un grupo de cuatro que llevó al país el narcotraficante Pablo Escobar hace 39 años.

"Un rotundo no porque es prohibido por ley el ingreso de especies exóticas, a menos que la autoridad ambiental tenga una condición sine qua non espectacular, de investigación, ciencia, extracción de un material genético para la cura de algo, (y) ese no es el caso", dijo el funcionario en entrevista con la agencia de noticias EFE.

Manrique apuntó que traer los hipopótamos "no tiene ningún sentido" y generaría compromisos de alimentación, custodia, infraestructura, "y tenemos muchas otras necesidades, en otras áreas, como para destinarle recursos a hipopótamos".

Le deseó a Colombia "la mejor de las suertes porque tienen un problema importante" y recalcó que "a Ecuador no van a entrar".