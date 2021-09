Hernán Higuera regresó a Ecuavisa tras superar el COVID-19

Hernán Higuera volvió a casa, después de casi cuatro meses de luchar contra el COVID-19 y superarlo, pasar por una sala UCI, está de vuelta en el canal para hacer lo que más le gusta "hacer periodismo".

"Estoy feliz, es la parte que me faltaba en mi recuperación, ver a los míos, a mis compañeros, retornar a mi espacio de trabajo, ser recibido con tanto detalle y cariño, para mí ha sido ese 20% que me faltaba de mi recuperación", empezó hablando para ECUAVISA.com sobre su retorno esta mañana en el noticiero la Comunidad, el cual tuvo a decenas de colegas y compañeros de trabajo en el estudio, demostrando la unión que existe.

"Mi segunda familia ECUAVISA, sufrió bastante, estuvieron junto a mí, mi familia, sé que lloraron, sufrieron por mi ausencia, pero hoy al poder retornar todo es sonrisa y alegría, veo sus gestos de cariño y eso me motiva, a volver y hacer el periodismo que tanto me gusta", profundizó.

Fue tanta la felicidad de Hernán que bromea con lo vivido: "Es la inyección (el agasajo de sus compañeros) que me faltaba (risas)".

Pero antes que las risas, Hernán pasó por una odisea en su salud, y lo recuerda: "Me entero que tuve COVID por los síntomas, dolor de espalda, tos, esa sospecha me llevó a hacerme la prueba y cuando salió positivo me invadió una sensación de angustia, incertidumbre, rogando a Dios que sea solamente algo leve, pero no se dio el caso, entre en complicación, me puso al borde de la muerte, pero gracias a la vida, pude sobrevivir".

Pero después de todo esto, solo quedan palabras de agradecimiento: "Quiero agradecerle a muchísima gente, lo hago público, porque hubo muchas personas que fueron solidarias, personas que no conozco pero que tuvieron la iniciativa de ayudarme"

¿Pensó que iba a morir?

"El temor siempre estuvo, aún existe porque todavía estamos en un proceso de recuperación, la pandemia aún no ha pasado, existe ese temor de recordar lo vivido, por lo que mi consejo es que no bajemos los brazos con esta pandemia"

Hernán repasa su separación de su gran amor, el periodismo: "Fue difícil alejarme del periodismo, porque para mí es lo que sé hacer, me gusta contar historias, buscarlas, verificarlas, y de repente no poder hacerlo de forma obligada, y de allí mirarte y darte cuenta que eres inútil, en una cama de hospital, con asistencia para alimentarte, para moverte, eso es terrible"

Su entrada triunfante en Ecuavisa, fue de la mano con su señor esposa, y amigos: "Vine acompañado de mi esposa, saludarlo al guardia, los compañeros que me esperaban en la puerta y me llevaron al estudio principal, ahí tuve un recibimiento de todos mis compañeros, ha sido un día especial, Denisse Molina y Juan Carlos Aizprúa, Andrea Báez, Andrea Marín, Álex Cevallos, todos me sorprendieron, no me lo esperaba, fue demasiado emocionante, y eso es lo más valioso de la vida, porque no lo encuentras en ningún lado, porque si lo quieres comprar no lo vas a encontrar, ese cariño, calidad humana, la encontré con ellos".

"Me queda de experiencia el valorar todo, desde lo más insignificante como tomar un vaso con agua o moverme, cuando estaba en el hospital añoraba en mover las manos, mover la cabeza, algo tan simple pero al sufrirlo te das cuenta de lo valioso de la vida, soy afortunado", culminó.