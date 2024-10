Cinco helicópteros Súper Puma no llegan a Ecuador por problemas financieros y de gestión

El arribo de cinco helicópteros Súper Puma para el Ejército Ecuatoriano, comprados en 2023 por 90 millones de dólares, ha sufrido un retraso considerable debido a la falta de gestión y recursos. Estas aeronaves, que forman parte del plan de fortalecimiento de la capacidad operativa militar, debieron haber llegado al país este año, pero continúan en tierra extranjera por incumplimientos en los pagos.

Los helicópteros Súper Puma, adquiridos a la empresa francesa Airbus Helicopters, están listos y pintados desde mayo de este año. Sin embargo, no han sido entregados a Ecuador debido a que el Gobierno Nacional no cumplió con los plazos de pago estipulados en el contrato. El principal incumplimiento fue el no desembolso del 50 % del anticipo del contrato, equivalente a 45 millones de dólares, en diciembre de 2023.

Según el contrato firmado en septiembre de 2023, los dos primeros helicópteros debían llegar en marzo de 2024 y los otros tres hasta octubre de este año. Pero las autoridades del Ministerio de Defensa no efectuaron el pago a tiempo, lo que paralizó la entrega de las aeronaves. Fue recién en agosto pasado, ocho meses después de lo previsto, que las negociaciones se retomaron y los recursos fueron finalmente acreditados a la empresa francesa.

Este retraso no solo afecta la capacidad operativa del Ejército, sino que también ha tenido un impacto en la respuesta a emergencias.

Los helicópteros Súper Puma habrían sido fundamentales para combatir los incendios forestales, ya que cuentan con el sistema Bambi Bucket, capaz de transportar hasta 3 000 litros de agua por descarga. Esta cantidad es el doble de lo que pueden transportar los helicópteros pequeños actualmente en uso.

Las aeronaves son helicópteros bimotor, medianos, con capacidad para transportar hasta 19 personas, lo que los convierte en una herramienta esencial para operaciones de rescate y transporte militar. Además, están equipados con grúas y otros componentes especializados que les permitirían realizar operaciones complejas en terrenos difíciles.

A pesar de la acreditación reciente del pago, aún se espera que los helicópteros lleguen a Ecuador en los próximos dos meses, lo que retrasará su puesta en operación hasta el final del año. La demora en la entrega de estos equipos ha generado críticas sobre la gestión de recursos por parte del Ministerio de Defensa y la falta de previsión en la adquisición de material militar.

Este episodio pone de relieve la importancia de una adecuada planificación financiera para garantizar que el Ejército Ecuatoriano pueda contar con el equipo necesario a tiempo y sin interrupciones, sobre todo en un momento en que el país enfrenta retos importantes en seguridad y gestión de emergencias.