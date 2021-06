Guillermo Lasso continúa con su proceso de recuperación tras la cirugía realizada en Miami

Desde la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, dieron a conocer este lunes sobre cómo sigue el proceso de recuperación de Guillermo Lasso, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente en Miami, Estados Unidos.

“A pocos días de su operación, el Jefe de Estado ya está recibiendo las terapias de rehabilitación física que corresponden para, paulatinamente, recuperar y mejorar su movilidad”, fue parte del comunicado que se hizo público.

En la información compartida, además se manifestó qué: “Durante las próximas semanas, el presidente utilizará un andador de apoyo mientras continúa con el tratamiento terapéutico. El sábado 26 de junio el Mandatario recibió el alta hospitalaria, luego de una intervención de mediana complejidad que permitió extirparle un quiste en la zona lumbar, provocado por una mala práctica médica años atrás”.

El Primer Mandatario agradeció las muestras de solidaridad y preocupación del pueblo ecuatoriano. “Hace unos días he salido del quirófano en muy buenas condiciones. He iniciado mi etapa de rehabilitación, haciendo ejercicios que me van a permitir recuperar mi movilidad de manera normal”, anunció.

El Jefe de Estado continúa con actividades de despacho desde Estados Unidos, entre estas destaca la visita del Senador Bob Menéndez, con quien conversó de la situación política de la región; la seguridad; el plan de vacunación y lo importante que será para Ecuador suscribir un acuerdo de libre comercio con el país norteamericano.

El Mandatario informó que en los próximos días retornará al país para continuar con su agenda de actividades públicas enfocadas en alcanzar el bienestar de todas y todos los ecuatorianos. Enfatizó en que, a su regreso, se dará especial atención a lo concerniente al Plan de Vacunación 9/100, “va por buen camino”, indicó.