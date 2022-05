Guayaquil decide mantener uso de mascarillas en espacios cerrados por leve alza de COVID

"Sin embargo, no existen reportes de ingresos hospitalarios de gravedad, tampoco se registran muertes en las últimas dos semanas a causa del Sars-Cov 2", indicó.

Según el reporte del viernes del Ministerio de Salud Pública, Guayaquil acumulaba 101.332 casos de COVID-19 confirmados por PCR, mientras que en toda la provincia del Guayas la cifra llega a 136.140.

El pasado 28 de abril, el COE Nacional dispuso la eliminación de las mascarillas en los espacios abiertos y cerrados ante la bajada de los casos.

El miércoles pasado, la ministra de Salud, Ximena Garzón, dijo que en los casos confirmados por semana en el país "los indicadores son estables" y recordó que en la segunda semana epidemiológica de este año atendieron unos 63.000 casos, en lo que llamó un "pico epidémico", pero ese día registraban solo 640.

"Las atenciones no han aumentado, se mantienen prácticamente al mismo nivel, estadísticamente no es significante el aumento de estos pocos casos. Es esperable, pero no estamos hablando de un brote epidémico" en Ecuador, subrayó.

Las estadísticas oficiales señalan que en Ecuador se han confirmado cerca de 877.000 casos de COVID-19, desde que inició la pandemia, y se han registrado 35.624 fallecimientos entre confirmados y probables por la enfermedad.