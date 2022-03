Gobierno trabaja en una reforma a la Ley de Educación Superior para eliminar la SENESCYT

En uno de los encuentros con jóvenes universitarios, el primer mandatario, Guillermo Lasso, aseguró que ya se buscan las mejores herramientas para desparececer a la Secretaria Nacional de Educación Superior, SENESCYT, tal como lo ofreció durante su campaña electoral.

"Tengan por seguro que no me voy a dejar, vencer, me debo a ustedes y cumpliré mi palabra de cerrar la SENESCYT".

Explicó que al Gobierno le toca resolver una vez que en la Asamblea no se ha dado tratamiento al Proyecto de ley para Reformar la Educación Superior, que el mismo mandatario entregó el año pasado en el pleno.

"Porque ahí en la Asamblea Nacional duerme el sueño de los justos una reforma planteada por nuestro gobierno a la Ley de Educación Superior".

El presidente de la Comisión de Educación, Miguel Medina, negó que el documento enviado por el presidente no haya sido gestionado en la mesa; sin embargo sostiene que la eliminación del organismo no estaba comtemplada en ninguno de los artículos.

"En este sentido el señor presidente no puede eliminar, cambiar de denominación el fin, es una responsabilidad; lo que no está facultado, bajarse las atribuciones legales".

Tras una solicitud de entrevista, la SENESCYT, no ha emitido una respuesta ni su posición sobre el tema.