Contraloría concluyó examen a los patrimonios de 25 generales de la Policía Nacional

La Contraloría General del Estado (CGE) concluyó la revisión del patrimonio de 25 generales de la Policía Nacional y encontró que tres de ellos, dos en servicio pasivo y uno activo, no pudieron justificar parte de sus activos.

Esta semana la CGE enviará los informes con responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinarán responsabilidades en caso de que existieran.

Fausto Buenaño es el general en servicio activo apuntado por la CGE. El patrimonio que consta en su declaración juramentada registrada en el organismo de control asciende a más de 152.000 dólares.

Para hacer el análisis, la Contraloría revisó esa declaración, así como los patrimonios de sus hijos y de su esposa, y encontró un desfase cercano a los 25.000 dólares.

El oficial dijo que aún no ha sido notificado oficialmente sobre ese informe y por ello prefirió no dar una entrevista a Ecuavisa, pero adelantó que el problema radica en que su esposa, de quien se está divorciando, no pudo justificar depósitos en su cuenta que provendrían de la venta de ropa y bisutería, tema que dijo, resolverá cuando deba defenderse.

De su lado, el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, sostiene que al interior de la institución se tomarán las decisiones en los próximos días.

"Ante el señor presidente hemos presentado nuestra baja todos los generales y quien no pase este examen especial se le aplicará esa medida", indicó Salinas.

Por otra parte, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, se mostró confiado en que el general Buenaño podrá justificar adecuadamente su patrimonio.

"Ha mencionado el oficial que se encuentra en un poceso de separación de su pareja y eso no ha permitido la fluidez para la entrega (de la información)", acotó Carrillo.

El ministro explicó además que el resultado de las auditorías echa abajo las denuncias de que en el mando policial existan generales que responden al crimen organizado

"De un cuadro de 25 oficiales, uno tiene esta inconsistencia en cuanto a su presupuesto, lo cual demuestra que, al momento, al menos se descarta la posibilidad de que existan narcogenerales en la institución", dijo Carrillo.

El Gobierno Nacional espera conocer oficialmente los informes de la CGE para definir la situación del general Buenaño, mientras que los otros dos oficiales en servicio pasivo deberán dar sus explicaciones cuando la FGE inicie las investigaciones correspondientes.