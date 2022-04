Generales de la Policía también reclaman por las amnistías a los manifestantes de octubre de 2019

Las amnistías concedidas por la Asamblea Nacional a 268 personas, muchas de las cuales participaron en las violentas protestas de octubre en 2019, siguen generando repudio. Esta vez los que se quejan son los generales en servicio pasivo de la Policía Nacional.

Sus representantes reclaman que no se incluyó en la concesión de amnistías a policías ni militares, enjuiciados pese a que su trabajo fue precautelar la seguridad del Estado.

Los protagonistas de las violentas protestas de octubre de 2019 fueron perdonados el pasado 10 de marzo por la Asamblea Nacional. De los que recibieron amnistías, 60 tenían procesos judiciales por delitos como: terrorismo, secuestro, paralización de servicos públicos o daños a bienes ajenos y públicos, como el incendio de la Contraloría.

Gobierno presenta acción para 'dar de baja' las amnistías

El presidente de la Asociación de Generales en servicio pasivo de la Policía Nacional, Alfonso Camacho, dice que esa decisión del Legislativo fue vergonzosa.

Camacho se siente indignado porque, según él, nadie ha tomado en cuenta "que durante los días de protesta, los policías resultaron secuestrados, golpeados, quemados y hubo mujeres policías ultrajadas".

"No me parece justo que los protestantes tengan amnistías y los policías que están enjuiciados por hacer su trabajo, no".

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en una entrevista para revista Vistazo indicó las razones por las que no incluyeron a los uniformados: "Porque ellos no han puesto ningún pedido de amnistías ni indultos, entonces mal se podía procesar".

Pero según Llori, aún se puede hacer. "Todos tienen ese derecho (a pedir amnistías).

Desde la Comisión Nacional Anticorrupción repudiaron esa respuesta.

"Ese es un argumento ridículo e irresponsable también", expresó el comisionado Alberto Molina. "Vemos que hay injusticia, porque cuando usted toma este tipo de decisiones, debe ser para todos", reprochó.

Los generales en servicio pasivo analizan medidas contra lo que ellos llaman impunidad por la violencia de octubre.