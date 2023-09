Fenómeno de El Niño: expertos exponen sus pronósticos del efecto en Ecuador

Ecuador debe esperar un escenario climático similar, especialmente en el Litoral y Galápagos, sectores en los que se pronostican lluvias superiores a las registradas entre febrero y marzo de este año.

No obstante, los investigadores han señalado que no se puede comparar el Fenómeno de El niño actual con el ocurrido hace más de 20 años, debido al cambio climático. Incluso no se puede hacer comparaciones en la misma región, porque el impacto es diferente en cada lugar.

Los esfuerzos de los países de la región seguirán investigando el Fenómeno de El Niño y las consecuencias que puede tener.