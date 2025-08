Marcelo Ron , representante de este gremio, habla de cintas plásticas para delimitar zonas peligrosas y vallas metálicas en áreas pobladas. Eso no impidió que los espectadores se instalen a pocos centímetros de la calzada . Al salir de control un vehículo , arrolló a un grupo y mató a dos.

El experto en seguridad Álvaro Guzmán es contundente: en Ecuador no siempre se cumplen los protocolos y no se supervisa adecuadamente la ubicación del público. En muchos tramos rurales no hay agentes ni voluntarios que impidan que los espectadores se ubiquen en zonas de riesgo.