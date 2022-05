Familiares de pacientes denuncian desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos

Las quejas se las escuchan a cada paso. Ocurre en los exteriores de los hospitales públicos donde familiares de los pacientes denuncian que las cosas andan mal, como Cindy Tocto que desde anoche busca atención para su hijo de cinco años en el Hospital del Niño, Francisco de Icaza Bustamante en Guayaquil.

El problema se repite en todo el sistema público, sostiene la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, cuyo presidente se reunió con los Colegios de Médicos para solicitar que se declare la crisis.

"Nunca se ha vivido una crisis tan severa como la que se está viviendo, la situación se torna muy difícil cuando un paciente no puede ser aceptado en una casa de salud, una porque esta llena y otra porque no hay tecnología, no hay medicinas, no hay talento humano", así lo indicó Marcos Molina.

El Colegio de Médicos del Guayas exige atención inmediata, "basta señora ministra, tiene un año y más dentro de este ministerio y queremos respuestas y resultado", eso argumentó Jorge Bucaram.

Las denuncias se intensifican en medio de las promesas del Presidente de la República que aseguró que este año repontenciará cuatro de 37 hospitales que necesitan atención urgente en el país.