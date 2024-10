Le puede Interesar: Las lluvias no alcanzan para superar los cortes de agua en todas las ciudades

David Álvarez es un profesional especializado en diseño multimedia. Cuenta que hoy se fue la luz una hora después de lo que se planificó en el cronograma. "Debía irse a las 07:00 y se fue a las 08:00. Por lo general, siempre hay un desfase de 20 minutos y me perjudica mucho en mis actividades laborales ".

"¿Por qué cortan la luz en el horario no establecido? era de 07:00 a 12:00 y cortan a las 05:00. Espero sea por lo menos hasta las 10 y no se les pase hasta las 12:00", escribió Mabel Cedeño.

La usuaria @Claudia03276908 preguntó a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) ¿Por qué no cumplen los horarios que ustedes mismos publican? En Tumbaco centro, la electricidad debió llegar a las 17:00. Son las 17:09 y no ha llegado", escribió como respuesta a un tuit del ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves .

Las quejas por los incumplimientos en los horarios de cortes de luz persisten hoy, lunes 30 de septiembre de 2024, desde diferentes puntos del país . En diferentes plataformas de redes sociales, la gente continuó reclamando al Ministerio de Energía y la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) porque los cronogramas no se cumplen.

Mauro Sánchez, miembro de la Asociación de Panificadores de Esmeraldas, dijo que los cambios en el cronograma perjudican mucho a su gremio. Hasta la semana pasada, no tenían electricidad de 00:00 a 05:00, pero desde este 30 septiembre es de 10:00 a 15:00. "Así no podemos trabajar. Las plantas generadoras que tenemos no tienen capacidad para la producción de pan. El sector panificador sufre mucho". Por eso, muchos de sus colegas están pensando en cerrar sus negocios.

Diego Almeida es odontólogo y tiene un consultorio en Quito. Cuenta que la irregularidad en los horarios de cortes de electricidad le perjudica mucho porque planifica las consultas en su agenda y queda mal con los pacientes. "Me organizo y la luz llega con 20 o 30 minutos de retraso. No se realiza el procedimiento y muchos clientes se molestan. Todo lo que tengo se complica".

Carlos Barrezueta, presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas (Asorest) dijo a Ecuavisa.com que les afecta en tres ámbitos. Desde el manejo de la operación en sus locales, la reducción de ventas y el personal improductivo.

El Ministerio de Energía informó este domingo de la reducción de las horas de corte de electricidad en todo el país debido al mejoramiento de las condiciones hidrológicas en la zona de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país, con 1 500 megavatios de potencia.

El anuncio lo realizó a través de un comunicado en el que no proporcionó datos sobre la reducción, y tampoco las diversas empresas eléctricas han difundido un nuevo calendario de cortes.

El anuncio de la reducción se da después de que se registraran lluvias en la Sierra y en la Amazonía en las últimas horas.

