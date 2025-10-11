Este es el estado de las vías en Ecuador este sábado 11 de octubre

Las vías parcialmente habilitadas están en las provincias de: En la provincia del <b>Azuay</b>, la vía <b>Cuenca - Guarumales - Méndez - Macas</b> se encuentra <b>parcialmente habilitada</b>, especialmente en el <b>sector</b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/protestas-ecuador-quito-militares-policias-BF10262636 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>