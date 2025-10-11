Ecuador
11 oct 2025 , 09:21

Este es el estado de las vías en Ecuador este sábado 11 de octubre

El ECU 911 dio el listado de las vías cerradas por manifestaciones o deslizamientos de tierra debido a las lluvias. Asimismo, las vías parcialmente habilitadas y habilitadas.

   
    Cierre de las vías en el cantón Antonio Ante, afectado por las manifestaciones por la eliminación del subsidio al diésel.( Foto: API )
Fernanda de la Bastida
Este sábado, 11 de octubre de 2025, se registran cierres viales en varias provincias por manifestaciones por el paro nacional, o por deslizamientos de tierra debido a las constantes lluvias, esto según el ECU 911, con corte 09h30:

Imbabura

  • Zuleta - Rumipamba: vía cerrada por manifestaciones a la altura del barrio san Francisco (esperanza) y puente de Rumipamba
  • Eje vial rural - Pucahuaycu - San Antonio: Vía cerrada por manifestaciones
  • Ibarra - Imbaya - Urcuqui: Cerrada a la altura de Coñaqui
  • Otavalo - Selva Alegre: Ingreso a la vía Quiroga - Selva Alegre y a la altura de San Eloy
  • Vía Antonio Ante - Ibarra: Cerrada a la altura del semáforo de Natabuela y San Roque
  • Otavalo - Cotacachi: Cerrada por manifestaciones en ambos sentidos de la E35 a la altura Iluman, Pinsaqui, partidero de Cotacachi, Carabuela y Peguche
  • Eje vial rural la Plata (Intag) - Selva Alegre: Con escombros en García Moreno y Río Blanco por manifestaciones
  • Otavalo - Gonzales Suárez: Vía cerrada en el sector de González Suárez, San Rafael, Espejo, la Magdalena - por manifestantes

    • Pichincha

  • Tabacundo - Cajas: Sector Tabacundo - la Virgen (Loma Gorda) - San Isidro Cajas
  • Quito - Cayambe: E28 / Cajas Jurídico, por manifestaciones

    • Tungurahua

  • Baños - Penipe - Riobamba: Cerrada por disposición de Secretaria de Gestión de Riesgos por deslizamientos

    • Napo

  • San Luis - Túneles de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair KM 105: Cerrada en el sector San marcos por perdida de mesa vial
  • El reventador - Baeza: Parcialmente habilitada. En la virgen de los Guacamayos por un deslizamiento.

    Vías parcialmente habilitadas

    Las vías parcialmente habilitadas están en las provincias de:

    En la provincia del Azuay, la vía Cuenca - Guarumales - Méndez - Macas se encuentra parcialmente habilitada, especialmente en el sector Sacre y kilómetro 61. Se recomienda conducir con precaución en los kilómetros 44, 105 y 107. La vía Lumagpamba - Gualaceo - Sígsig también presenta restricciones parciales.

    La ruta Cuenca - Molleturo - Naranjal está parcialmente habilitada en el kilómetro 53, y se sugiere precaución en los kilómetros 57, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99 y 105. En conexión con El Triunfo (Manuel J. Calle) - La Troncal - Cochancay, el tránsito se mantiene con precaución.

    La vía Cuenca - Girón - Pasaje - Machala está parcialmente habilitada en los kilómetros 66, 112, 114 y 118, y se recomienda conducir con precaución en los kilómetros 72, 75 y 80.

    En la provincia de Cotopaxi, la vía Latacunga - Pujilí se encuentra parcialmente habilitada debido a un deslizamiento de talud interior en la parroquia Tingo, sector Tacajalo, entre los kilómetros 79, 84, 85 y 106. Asimismo, la ruta Zumbahua - Latacunga presenta hundimientos en el sector Saraugsha, donde se ha habilitado una variante; también registra deslizamientos de talud en la parroquia Tingo, sector Tacajalo, en los mismos tramos afectados.

    En Chimborazo, la vía Riobamba - Cebadas - Macas se encuentra parcialmente habilitada a causa de un aluvión en el sector de Gualiñag, perteneciente a la parroquia Cebadas.

    En la provincia de El Oro, la vía Balsas - Río Pindo está parcialmente habilitada por socavamiento y deslizamiento a la altura del sitio Guerras. La ruta Saracay - Balsas cuenta con un carril habilitado a la altura del restaurante Don Pepe, y la conexión Balsas - Río Pindo mantiene tránsito restringido.

    Por su parte, la vía Piñas - Portovelo se encuentra parcialmente habilitada, con un carril operativo debido a socavamiento a la altura del sitio El Pache.

    Finalmente, en la provincia de Esmeraldas, la vía Quinindé - Esmeraldas, en el sector El Achiote, está parcialmente habilitada por trabajos viales. Se registra congestión vehicular a la altura de Portilla, debido a la intervención en los 37 puntos críticos de la vía E20.

