Más de 50 vías de Ecuador presentan novedades por protestas o deslizamientos este 19 de octubre

Las afectaciones se concentran principalmente en las provincias de Imbabura, Pichincha, Loja, Morona Santiago, El Oro y Napo.

   
    Trabajadores instalan partes de un puente Bailey sobre el río Mollopongo. ( Ministerio de Infraestructura y Transporte )
Al menos 26 carreteras del país permanecen completamente cerradas y otras 30 están parcialmente habilitadas este domingo 19 de octubre, según el último reporte del ECU 911. Las afectaciones se concentran principalmente en las provincias de Imbabura, Pichincha, Loja, Morona Santiago, El Oro y Napo, debido a bloqueos por manifestaciones, deslizamientos de tierra y socavamientos.

En la Sierra norte, las provincias de Imbabura y Pichincha registran varios cierres totales. En Imbabura, están inhabilitadas las vías Cajas–Otavalo, Otavalo–Cotacachi, Quiroga–Otavalo y Atuntaqui–Imantag, todas bloqueadas por manifestaciones.

Lea también: Las vías se abrirán en Imbabura tras acuerdo entre grupos indígenas y el Gobierno

En Pichincha, permanecen cerradas las rutas Guayllabamba–Tabacundo, E35 Cayambe–Cajas y Quito–Guayllabamba, también por protestas sociales.

En la Amazonía, Morona Santiago y Napo presentan cierres por deslizamientos y pérdida de mesa vial. En Napo, la vía El Reventador–Y de Baeza y el tramo San Luis–túneles de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair están cerrados, mientras que otras, como Archidona–Tena y Macas–Riobamba, están parcialmente habilitadas por la presencia de derrumbes.

La Costa también enfrenta complicaciones. En Manabí, la vía Canuto–Calceta está parcialmente habilitada por un socavón, y en El Oro, el paso entre Pasaje y Quera permanece cerrado por daños en el puente de río Mollopongo. En Esmeraldas, los trabajos en la vía Quinindé–Esmeraldas generan congestión vehicular, mientras que en Guayas, el tránsito por el puente de Churute está interrumpido.

Revise además: Pese al anuncio del fin del paro, hay grupos indígenas que desconocen el acuerdo con el Gobierno

En el sur del país, Loja es una de las provincias más afectadas: las vías Saraguro–Cuenca y Celica–Alamor están cerradas, y otras como Macará–El Empalme y Alamor–Arenillas operan con restricciones por deslizamientos.

Las autoridades mantienen maquinaria desplegada en los puntos críticos y piden a los conductores evitar viajes interprovinciales innecesarios, especialmente en zonas de montaña y tramos afectados por protestas.

