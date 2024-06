La escasez de lluvias en el austro provoca que los caudales del río Paute empiecen a bajar

El caudal del río Paute empezó a caer después de que las lluvias atenuaran su intensidad en el Austro. El río volvió a tener caudales por debajo de los 40 metros cúbicos por segundo, que es uno del promedio más bajo del año.

Según la información de CELEC, este martes en Mazar ingresaban 34 metros cúbicos de agua por segundo, muy lejos de los 79 metros cúbicos de promedio que mantuvo en mayo. Ese mes fue clave porque las lluvias permitieron que el embalse más grande del país recuperara parte de su volumen.

El temor es que si las lluvias escasean en el Austro, los caudales seguirán bajando, es lo que se vivió durante un mes, de la segunda semana de marzo hasta la mitad de abril y que obligaron a apagar la Hidroeléctrica Mazar.

Pero las previsiones climáticas aún no son pesimistas porque en la cuenca alta de Paute, aún no hay señales de una nueva sequía. Sin embargo, la vigilancia se mantiene porque durante los últimos tres días, los cuatro ríos que desembocan en el Paute no caen en caudales críticos.

Sin embargo, se rompió el crecimiento del volumen del embalse de Mazar, que se mantuvo durante 41 días. Llegó a 2 140 metros sobre el nivel del mar, pero desde el sábado 1 junio cayó un metro debido a la falta de agua.

Mazar sigue entregando energía, aunque este martes solo se puso a funcionar uno de sus dos generadores.

La provisión de energía al país se sustenta en la generación de la hidroeléctrica Molino en el río Paute y en Coca Codo Sinclair en el Río Coca. Las dos están entregando el 51% de la hidroelectricidad del país.