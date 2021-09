Enfrentamiento carcelario en Guayaquil, provocó caos vehicular por varias horas

Los efectos de la violencia carcelaria se sintieron en el tránsito vehicular. Decenas de conductores quedaron atrapados a lo largo de varios kilómetros de la vía a Daule luego de que la circulación fue restringida a causa de los disturbios.

"Desde las 10 y no puedo pasar, dejen que los carros crucen", fue la queja de un conductor particular que necesitaba trasladarse por temas laborales y no pudo durante horas.

Muchos tuvieron que esperar por más de 4 horas en esta extensa fila de autos.

El tránsito vehicular fue restablecido en horas de la tarde, pero no fue el único problema, hubo otro más grave, en redes sociales, habitantes de ciudadelas cercanas al complejo carcelario difundían imágenes, en las que mostraban resto de bala que atravesaron los techos de sus casas, como consecuencia de los ataques armados en prisión.

"Los perdigones llegaron a mi casa, hay niños pequeños acá, que algo llegue a pasar ¿Quién se responsabilizará?", apuntó una de las vecinas cercanas de la cárcel.

Agregan que incluso, ya no pueden ni dormir porque temen que las balas de los enfrentamientos cobren la vida de alguien inocente.