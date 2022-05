En Latacunga un menor de 10 años habría sido agredido por sus compañeros de escuela

Blanca Balseca recibió una llamada telefónica de las autoridades de una Unidad Educativa en Latacunga, en donde estudia su hijo de 10 años, para informarle que su pequeño se había rodado de las gradas.

Cuando llegó a la institución, vio que su hijo recibía los primeros auxilios por parte de paramédicos del ECU 911.

"Mi hijo lloro y me dijo mami mis compañeros me pegaron, me empezaron a molestar cuando yo bajé a recreo a comprar mi comida, me hicieron caer la comida y yo corrí al aula a ver al profesor y no estaba y de ahí baje y me cogieron en el segundo piso y me seguían pegando, y de ahí ya me botaron al piso y me siguieron pegando entre tres compañeros".

El menor estuvo internado seis días en el hospital General de Latacunga debido a las lesiones, así lo confirmó Denis Balseca, hermano del afectado, basado en el informe médico que recibió.

"Nos indicaron que tenía un problema en el pecho tenía un derrame cerebral y tenía un trauma intracraneal no especificado".

Las autoridades del establecimiento educativo no quisieron pronunciarse, la madre del niño denunció que fue advertida por la institución de no dar declaraciones porque eso podría perjudicar al Centro de Estudios.

Quien sí habló fue Nelson López, Director de Educación del Distrito de Latacunga, adelantó que se abrió una investigación. "Porque aquí no vamos a permitir que la violencia impere en este establecimiento y en ninguno del distrito".

El caso también es indagado por la DINAPEN. Mientras el estudiante se rehúsa a volver a las aulas, por lo que recibe clases virtuales.