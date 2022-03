En Ecuador rechazan acción militar de Putín y piden paz para Ucrania

Decenas de activistas y residentes ucranianos en Quito se manifestaron este viernes contra la acción militar del presidente ruso, Vladimir Putin, en Ucrania y pidieron paz para esa nación del este europeo.

"No odiamos a los rusos, amamos Rusia, lo que no queremos es la guerra, la guerra de Putin", aseguró a Efe Sazha Rebosio, una de las activistas que participó en la manifestación efectuada cerca de la Embajada rusa, en el casco comercial de Quito.

Los activistas cantaron melodías de paz y pintaron la calle con los colores de la bandera ucraniana, en una "manifestación pasiva" que se reproducirá en los siguientes días, según comentó Rebosio.

Además, dijo que las actividades también tiene el objetivo de informar a los ecuatorianos de la situación política en Ucrania, ya que, según ella, existe una "enorme desinformación de lo que pasa".

"Lo que hacemos es dar un mensaje por la paz" y contra la guerra, un postulado al que los ciudadanos rusos que viven en Quito "deberían sumarse", agregó Rebosio.

Los activistas prevén efectuar nuevas manifestaciones en los próximos días, como la ocurrida este viernes, donde se vieron también pancartas en las que figuraban banderas ucranianas y consignas contra Putin.

"Putin, out of Ukrania, out of Rusia", precisaba en inglés una de las cartulinas, donde también en español se leía "Fuera bombas rusas de Ucrania".